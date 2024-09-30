На Алеутской улице во Владивостоке автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал dpskontrol_125rus.

На кадрах видно, что кроссовер Mazda CX-5 темного цвета врезался в серебристый седан Toyota Vista на перекрестке. От удара седан въехал в толпу пешеходов, стоящих на тротуаре у пешеходного перехода. Увидев машину, люди бросились в разные стороны. У края проезжей части в этот момент находилось не менее шести человек. Затем автомобиль проехал вдоль стены здания, врезался в ограждение и остановился.

В ДТП на пересечении улиц прапорщика Комарова и Алеутской пострадала девушка и 66-летний водитель седана Toyota Vista, уточняется в Telegram-канале краевого управления МВД.