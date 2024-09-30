Автобус столкнулся с пассажирской «Газелью» в Москве

Автобус и пассажирская "Газель" столкнулись на Каспийской улице в Москве, пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

© РИА Новости

"Около 13:50 на Каспийской улице, в районе дома 31 по Бакинской улице, произошло ДТП с участием автобуса областного перевозчика и автобуса маршрута м87. По предварительной информации, водитель автобуса областного перевозчика не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, стоящим на остановке", - говорится в сообщении пресс-службы ГУП "Мосгортранс".

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили факт ДТП.

"По предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств - автобуса и микроавтобуса. Несколько пассажиров осматривают медики. Число пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства аварии. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что водитель микроавтобуса въехал в стоящий на остановке пассажирский автобус. Что стало причиной, устанавливается.