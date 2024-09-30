Авария с перевернувшимся авто парализовала движение на МКАД в Москве

Легковой автомобиль перевернулся на МКАД в Москве после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«На внутренней стороне 84 км МКАД в первой полосе столкнулись два легковых автомобиля с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Отмечается, что в районе аварии в сторону центра затруднено движение. Пробка достигла одного километра на 1 км. В ведомстве посоветовали водителям искать пути объезда.

До этого в Новосибирске в ДТП с водителем Lexus девушку выбросило из автомобиля Haval — она пролетела несколько метров по асфальту. Инцидент произошел на площади Ленина.

Полиция сообщает, что за рулем Lexus сидел пьяный мужчина, который проехал на красный свет светофора. После ДТП он не стал помогать пассажирке Haval, ей пришлось вставать самой. Девушку госпитализировали.

Кроме того, в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего едва не сгорели несколько пассажиров.