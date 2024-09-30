Трактор перевернулся в результате аварии на 29 км Киевского шоссе

На 29 километре Киевского шоссе произошла авария с участием легкового автомобиля Chevrolet Camaro и трактора, в результате которой трактор опрокинулся. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает Telegram-канал Дептранс. Оперативно.

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В настоящий момент, на месте работают городские экстренные службы. Подробности аварии выясняются. По известным данным, водителя трактора госпитализировали.

Движение затруднено на протяжении 2,3 километров. В публикации призвали выбирать пути объезда.

ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на 19-м километре МКАД в Москве. В результате аварии пострадали три человека.

В Краснодарском крае автобус, в котором находились 49 фанатов ставропольского гандбольного клуба «Виктор», врезался в фуру. После аварии начался пожар, водитель грузовика сгорел заживо, еще 31 человек пострадал. Что известно о ДТП, как в автобусе оказались болельщики и кто виноват в аварии — в материале «Вечерней Москвы».