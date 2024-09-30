Глава СК поручил завести дело по факту ДТП с автобусом в Москве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Москве, в результате которого пострадали дети. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"В СМИ сообщалось, что в одном из районов города Москвы в результате автомобильной аварии маршрутного такси и автобуса есть пострадавшие, двое из которых дети. Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщалось ранее, на Каспийской улице в Москве 52-летний водитель маршрутного такси коммерческого перевозчика совершил столкновение с рейсовым автобусом, водитель которого высаживал пассажиров на остановке. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе двое детей.