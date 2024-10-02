Пьяный военный попал в ДТП на угнанном автомобиле в Нижегородской области. Его судьбу решит Военно-следственный отдел СК по Нижегородскому гарнизону, а затем — военный суд. Об этом пишет Telegram-канал Astra.

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22-летний нижегородец Роман служит в войсковой части в Рязанской области, на родину, в Городец, он приехал на лечение. Здесь он жил со своим ранее судимым за разбой другом Михаилом. Как сообщает ASTRA, друзья постоянно выпивали. Алкоголь они принимали и 29 сентября. В тот день молодые люди собрались съездить к отцу военного. Друг согласился отвезти Романа на своей иномарке Kia Spectra. К машине сначала пришел военный, чтобы вытащить из салона оконные рамы.

Как рассказал хозяин машины Михаил, друг зачем-то угнал его машину. И, проехав менее получаса, Роман попал в аварию. Михаил заявил на военного в полицию, а тот, в свою очередь, признался, что ни разу не сидел за рулем . По данным ASTRA, сейчас Роман задержан.