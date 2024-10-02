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В Прикамье в ДТП с участием 11 машин пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП с участием 11 автомобилей на трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Об этом сообщает Госавтоинспекции Прикамья.

В Прикамье в ДТП с участием 11 машин пострадали три человека
© РИА Новости
"2 октября около 09:00 (07:00 мск - прим. ТАСС) на автодороге Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомобилей. <…> В результате автоаварии три человека получили травмы, транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Госавтоинспекции региона, со стороны ул. Калинина в направлении ул. Светлогорской в Перми двигался грузовой автомобиль MAN под управлением водителя 1987 года рождения, который на 1 086-м километре автодороги не учел метеорологические условия, выбрал небезопасную скорость и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, что спровоцировало массовое ДТП.

Сейчас на месте аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, по факту ДТП проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение на участке трассы восстановлено.

ДТП
Lada Granta
Lada
ГИБДД