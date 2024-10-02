В Прикамье в ДТП с участием 11 машин пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП с участием 11 автомобилей на трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Об этом сообщает Госавтоинспекции Прикамья.

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"2 октября около 09:00 (07:00 мск - прим. ТАСС) на автодороге Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомобилей. <…> В результате автоаварии три человека получили травмы, транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Госавтоинспекции региона, со стороны ул. Калинина в направлении ул. Светлогорской в Перми двигался грузовой автомобиль MAN под управлением водителя 1987 года рождения, который на 1 086-м километре автодороги не учел метеорологические условия, выбрал небезопасную скорость и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, что спровоцировало массовое ДТП.

Сейчас на месте аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, по факту ДТП проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение на участке трассы восстановлено.