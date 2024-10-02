В Петербурге госпитализировали трех человек после ДТП с четырьмя машинами

Автомобиль столкнулся с тремя машинами на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге, три человека госпитализированы.

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Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России в Telegram-канале.

«В результате ДТП водитель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, двое пассажиров 22 лет, в том числе беременная молодая женщина, госпитализированы в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту столкновения автобуса и маршрутки в Москве.