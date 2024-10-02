Автомобиль с подростком за рулем и десятью школьниками попал в ДТП в Москве

Автомобиль с подростком за рулем и десятью школьниками в салоне попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает Baza.

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Инцидент произошел в районе Сиреневого бульвара. По данным Telegram-канала, машина, попавшая в ДТП, принадлежит матери одного из школьников. Ее сын рассказал, что инициатором вылазок в город на автомобиле был его 14-летний друг, который увидел у него дома ключи от машины и предложил покататься. Подросток согласился и несколько дней подряд они выбирались в город.

Однако последняя поездка закончилась печально — зачинщик — 14-летний подросток, находившийся за рулем, наехал на препятствие и не смог справиться с управлением, в результате чего машина перевернулась. По предварительным данным, всего в автомобиле находилось десять школьников в возрасте от 13 до 17 лет, четверо из них сидели в багажнике. После того, как машина перевернулась, часть школьников разбежалась.

Известно, что одну из школьниц пришлось госпитализировать в больницу, ее выбросило на проезжую часть, у остальных были только легкие травмы.

Согласно информации Mash, причиной ДТП стало желание 14-летнего водителя впечатлить девушку.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители, ситуация находится на контроле прокуратуры.