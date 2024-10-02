Два автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов

На шоссе Энтузиастов, в районе дома №50, столкнулись два автомобиля. Об этом в среду, 2 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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На месте происшествия работают оперативные службы города. Информация об обстоятельствах и пострадавших в настоящее время уточняется.

— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — написал Дептранс в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что на 44-м километре МКАД произошло ДТП, в котором приняли участие семь автомобилей. Сразу после происшествия на место аварии выдвинулась скорая помощь.

Позже в Сети появилось видео ДТП. На кадрах видно, как грузовик влетает на большой скорости в ряд автомобилей и серьезно повреждает несколько машин, включая авто дорожного патруля. После этого сам большегруз врезается в отбойник.

В Восточном административном округе Москвы на улице Утренней произошла авария с участием грузового автомобиля КамАЗ и пешехода. За рулем большегруза находился частный владелец. В результате ДТП пострадала женщина 1938 года рождения, которая получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу.