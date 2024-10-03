На трассе в Красногвардейском районе произошло смертельное ДТП

Авария произошла накануне ночью на автодороге «Ивановка – Сорочинск – Ташла». Погиб пассажир автомобиля.

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Как сообщают в региональном УМВД, ночью в полицию поступило сообщение о произошедшем ДТП.

Полицейские установили, что водитель автомобиля «ГАЗ-3102» ехал в сторону Сорочинска. Водитель превысил скорость и сбил двух диких кабанов. После столкновения с животными машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате ДТП пассажир авто скончался на месте аварии. Водитель получил ушиб головы, его госпитализировали в больницу. После оказания медпомощи его отпустили домой.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.