В Петербурге автомобиль без водителя скатился в Неву

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль рухнул в Неву. Об этом МЧС России.

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В ведомстве разъяснили, что инцидент произошел на Васильевском острове. В результате происшествия никто не пострадал, салон машины был пуст.

Водолазам с помощью автокрана пришлось доставать транспорт с четырехметровой глубины.

До этого стало известно, что трех уроженцев Дагестана, которые спасали людей из упавшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса, представят к наградам.

В мае автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Мужчину через некоторое время задержали.