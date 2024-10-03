В Сочи неизвестный на электросамокате сбил девочку и скрылся

Мужчина на самокате сбил на тротуаре в Сочи девочку и скрылся, ребенок получил травмы. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"В социальных медиа опубликованы сведения о том, что сегодня днем мужчина, передвигаясь на электросамокате по тротуару в районе улицы Донской в Сочи, совершил наезд на девочку и скрылся с места происшествия. По поручению руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова следственным отделом по Центральному району Сочи по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта)", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают личность совершившего наезд на ребенка. Ход расследования уголовного дела взят руководителем СУ СК РФ по региону на личный контроль.