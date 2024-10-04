В Чувашии 13 пассажиров маршрутки пострадали в аварии с самосвалом.

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В Чувашии 13 пассажиров маршрутки пострадали в аварии на трассе М-7. Уточняется, что 4 октября в 8:35 на 635 километре трассы М-7 возле населенного пункта Вурманкасы грузовик столкнулся с микроавтобусом пригородного маршрута. От сильного удара автобус упал на набок.

Начальник чувашского УГИБДД Владимир Романов пояснил, что вероятной причиной ДТП стало несоблюдение водителем грузовика необходимого интервала движения. Пассажирский автобус притормозил для пропуска переходившего через дорогу пешехода, но водитель самосвала не смог вовремя остановиться. По предварительной информации, в момент ДТП в салоне автобуса находился 21 человек, в аварии пострадало 13, в том числе 9-летний ребенок.

Освидетельствование показало, что оба водителя на момент аварии были трезвы.