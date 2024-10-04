Автомобиль выгорел после ДТП на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково

На Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщило агентство городских новостей «Москва».

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Уточняется, что после столкновения возник пожар, в результате которого полностью выгорела одна из столкнувшихся машин. По данным агентства, двух человек осматривает прибывшая бригада скорой помощи.

29 сентября неподалеку от станицы Старокорсунской, расположенной в Краснодарском крае, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и автобуса. Тягач и автобус столкнулись друг с другом на высокой скорости. В результате аварии фура загорелась, что привело к возникновению крупного пожара. Водитель бензовоза погиб в результате аварии. По уточненным данным, он сгорел заживо.