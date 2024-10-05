В Красноярском крае грузовик упал в реку Чулым

Грузовик упал в реку Чулым в Красноярском крае. На месте ДТП работают водолазы, ведутся поиски водителя, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.

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"По предварительной информации, сегодня ночью водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны Ачинска в сторону Боготола, допустил опрокидование на понтонном мосту с последующим падением в реку Чулым. В настоящее время на месте ДТП работают водолазы, обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщили в ведомстве.