В Стерлитамаке (Башкирия) автомобиль пришел в движение без водителя из-за заклинившей передачи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, у машины заклинила задняя передача после столкновения с другим автомобилем, и она уехала без водителя. На видео видно, что автомобиль движется на большой скорости по разделительной полосе задним ходом, врезаясь в деревья. От неуправляемой машины убегают люди. Затем автомобиль врезался в несколько автомобилей, припаркованных у магазина.

О пострадавших в ДТП не сообщается.

До этого в Забайкалье водитель смог спастись из загоревшегося после ДТП внедорожника. Сам автомобиль выгорел дотла, его потушили прибывшие пожарные.