Российские туристки пострадали в ДТП с автобусами в Турции

Две гражданки России пострадали в ДТП с туристическими автобусами в районе турецкой Аланьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство России в Анталье.

«В результате столкновения 5 октября двух автобусов недалеко от города Аланья пострадали две российские туристки», — рассказали в дипломатической миссии.

Одна из пострадавших россиянок была госпитализирована.

Отмечается, что генеральное консульство находится в контакте с туроператором и страховой компанией.

Авария произошла, когда двигавшийся в сторону Аланьи автобус с туристами врезался в стоявший на обочине автобус.

В сентябре микроавтобус с туристической группой из 18 человек перевернулся у города Аджигель после того, как водитель потерял управление на мокрой после дождя трассе. Туристы возвращались в Анталью после поездки в Каппадокию. В результате произошедшего пострадали 15 иностранцев, два водителя и гид. В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали граждане РФ — девять россиян получили легкие травмы.