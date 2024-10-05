В Анталье столкнулись два автобуса с туристами

В турецкой провинции Анталья столкнулись два автобуса с туристами. Пострадали 12 человек. Об этом пишет РИА «Новости».

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Инцидент произошел на трассе D400. Автобус, направлявшийся в сторону Аланьи, столкнулся со стоявшим на обочине автобусом, из которого выходили постояльцы отеля.

Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает, пояснили журналисты.

Гражданство пострадавших туристов пока не называется. Ведется расследование причин и обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось, что в Турции микроавтобус с туристической группой из 18 человек перевернулся у города Аджигель после того, как водитель потерял управление на мокрой после дождя трассе. Пострадали 15 иностранцев, два водителя и гид.