Стали известны подробности о пострадавших в ДТП с автобусами в Турции россиянах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе туроператора.

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Отмечается, что в результате аварии пострадали 12 человек, двое из которых — россияне. В настоящее время они находятся вне опасности. Так, им оказали помощь на месте, а затем доставили в медицинские учреждения для дополнительного обследования.

«Туристы, отказавшиеся от дополнительного медицинского обследования, уже отдыхают в отелях. Туроператор находится на связи с гостями и оказывает им всестороннее содействие. Причины ДТП будут установлены правоохранительными органами», — говорится в заявлении туроператора.

Ранее 5 октября сообщалось, что туристический автобус, следовавший из Антальи в Аланию, столкнулся с другим, припаркованным на обочине. В этот момент из него выходили постояльцы отеля.