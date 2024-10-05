В Симферополе в ДТП с автобусом пострадали три человека

Водитель легкового автомобиля столкнулся с автобусом, в котором находилось 20 пассажиров, в районе улицы Гоголя в Симферополе. В результате ДТП пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Республики Крым.

"По предварительным данным, 5 октября водитель автомобиля "Сузуки гранд витара" в районе улицы Гоголя допустил проезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом, двигавшимся по маршруту №4. В общественном транспорте находились 20 пассажиров. В результате ДТП 62-летний водитель легкового авто и 2 пассажира автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.