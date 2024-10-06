На Ставрополье четыре человека погибли и пятеро пострадали в ДТП с трактором
Смертельная авария с четырьмя жертвами и большим число пострадавших произошла накануне вечером на федеральной трассе "Кавказ" в Кочубеевском районе Ставропольского края.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, по предварительной информации, в 19:20 на 222-м километре оживленной автодороги автобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся со следовавшим в том же направлении трактором Т-150 с полуприцепом.
В результате этого ДТП четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте происшествия (их личности устанавливаются). Кроме того, водитель и еще четыре пассажира Mercedes-Benz Sprinter с травмами различной степени были доставлены на "скорых" в больницу близлежащего города Невинномысска.
При этом водитель трактора не пострадал.
На месте трагедии следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детальные обстоятельства степень ответственности участников аварии.