На Ставрополье четыре человека погибли и пятеро пострадали в ДТП с трактором

Смертельная авария с четырьмя жертвами и большим число пострадавших произошла накануне вечером на федеральной трассе "Кавказ" в Кочубеевском районе Ставропольского края.

© Российская Газета

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, по предварительной информации, в 19:20 на 222-м километре оживленной автодороги автобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся со следовавшим в том же направлении трактором Т-150 с полуприцепом.

В результате этого ДТП четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте происшествия (их личности устанавливаются). Кроме того, водитель и еще четыре пассажира Mercedes-Benz Sprinter с травмами различной степени были доставлены на "скорых" в больницу близлежащего города Невинномысска.

При этом водитель трактора не пострадал.

На месте трагедии следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детальные обстоятельства степень ответственности участников аварии.