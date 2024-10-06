Водитель отвлекся на секс-чат и попал в ДТП с беременной женщиной

В США водитель грузовика попал в ДТП из-за общения в секс-чате. Об этом сообщает CBS News.

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Причиной инцидента стало то, что 52-летний дальнобойщик, находившийся за рулем полуприцепа, отвлекся на эротическую переписку в своем смартфоне.

В результате аварии с участием нескольких автомобилей два человека, одним из которых оказалась женщина на 31-й неделе беременности, получили серьезные травмы. Женщине экстренно провели кесарево сечение, однако младенца спасти не удалось. Сообщается, что водитель предстанет перед судом в декабре 2024 года.

Ранее стало известно, что 10-летний ребенок в США угнал автомобиль и едва не сбил других детей.