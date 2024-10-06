В Костромской области в ДТП погибли два человека

Автомобиль Lada Granta съехал в кювет на трассе в Костромской области, в результате два человека погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Сегодня, 6 октября 2024 года, около 06:20 [мск] на 84 км автомобильной дороги Пыщуг - Павино - Вохма - Боговарово в Вохомском районе, 21-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с его управлением, допустил съезд с дороги в кювет с опрокидыванием", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в момент аварии в автомобиле находились пять пассажиров. Двое из них, 38-летний мужчина и 30-летняя женщина погибли на месте.

"Сам водитель, 34-летняя и 35-летняя женщины, а также 15-летний подросток с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение", - сообщили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.