Водитель КамАЗа заживо сгорел в кабине грузовика в Одинцове

В Одинцове водитель КамАЗа погиб в результате пожара, вспыхнувшего в кабине его грузовика из-за обрыва электропроводки. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщает РЕН ТВ.

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Мужчина приехал в Малые Вяземы с целью доставки гравия в жилой комплекс «Высокие Жаворонки».

— На машину упал оборвавшийся провод ЛЭП, в результате чего загорелась кабина. Заблокированный огнем водитель не смог вовремя выбраться наружу и сгорел заживо, — отметил собеседник телеканала.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся убийства и умышленного причинения вреда здоровью, написал РЕН ТВ.

После столкновения двух автомобилей в районе аэропорта Внуково возник пожар, в результате которого полностью выгорела одна из столкнувшихся машин.