Крупная автомобильная авария произошла на юге Москвы

В Москве при столкновении четырех автомобилей пострадал ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции. Массовая авария произошла на юге Москвы.

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«По предварительным данным на Варшавском шоссе в районе дома 32 произошло столкновение 4 транспортных средств. В результате дорожной аварии мальчик 2017 года рождения, находящийся в одном из автомобилей получил ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. О дорожной ситуации в районе аварии не сообщается.

До этого в Стерлитамаке (Башкирия) автомобиль пришел в движение без водителя из-за заклинившей задней передачи.

У машины заклинила задняя передача после столкновения с другим автомобилем, и она уехала без водителя. На видео видно, что автомобиль движется на большой скорости по разделительной полосе задним ходом, врезаясь в деревья. От неуправляемой машины убегают люди. Затем автомобиль врезался в несколько автомобилей, припаркованных у магазина.