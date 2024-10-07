В подмосковье иностранец угнал поливочную машину и скрывался от ДПС

В подмосковном Одинцово в понедельник рано утром полицейские задержали иностранного гражданина, подозреваемого в угоне автомобиля дорожно-коммунальных служб и краже одежды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, злоумышленник проник на территорию строительной организации в городе Одинцово. Там он воспользовался отсутствием охраны и угнал поливомоечную машину стоимостью более 8 миллионов рублей.

Полицейские обнаружили машину на федеральной автотрассе. Угонщик игнорировал требование сотрудников полиции об остановке. Он начал опасно маневрировать, увеличил скорость и попытался скрыться. Но этого ему сделать не удалось. В ходе преследования инспекторы остановили и задержали угонщика. Поливомоечная машина была возвращена владельцу.

В отношении любителя покататься возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Задержанному может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, по словам Ирины Волк, в отношении мужчины расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением". Иностранец подозревается в хищении одежды в одном из частных домов.