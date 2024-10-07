Три человека погибло в массовом ДТП возле подмосковного Серпухова

Три человека погибли в результате массовой аварии, которая произошла возле подмосковного Серпухова. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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— Водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека погибло, трое получили телесные повреждения, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Авария произошла на 103 километре трассы М-2 «Крым». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее Подростки на внедорожнике врезались в знак на Сиреневом бульваре, в результате чего автомобиль опрокинулся. Внутри находилось десять человек в возрасте от 13 до 14 лет. В результате происшествия пострадало два человека — их госпитализировали с травмами различной степени. Силовики устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.