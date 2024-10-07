Три человека погибли, еще трое пострадали в массовом ДТП в Серпухове, где грузовик столкнулся с 10 автомобилями. Об этом сообщило МВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла на 103 км трассы М-2 «Крым» в городском округе Серпухов.

«По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека погибло, трое получили телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash уточнил, что авария произошла в 12:20 мск на мосту через Оку. На кадрах, приведенных каналом, видно, что большегруз на полной скорости буквально влетел в медленно движущийся поток машин, смяв и протащив перед собой легковые автомобили, и заставив развернуться поперек дороги несколько грузовиков.

Ранее рядом с РГГУ в Москве произошло ДТП с участием автомобиля с правительственными номерами. По предварительным данным, участниками аварии стали минимум пять машин, пострадало четыре человека.