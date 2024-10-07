Три человека погибли в ДТП с участием 11 автомобилей на трассе М2 «Крым» под Серпуховом

Три человека погибли, еще трое пострадали в ДТП с участием четырех грузовиков и семи легковых автомобилей на трассе М2 «Крым» в городском округе Серпухов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

«Сегодня на 103 км трассы М2 «Крым» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека погибло, трое получили телесные повреждения», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.