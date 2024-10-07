Полиция Подмосковья показала новые кадры с места массового ДТП с самосвалом

В Сети появились новые кадры с места массового ДТП в области, где самосвал снес семь автомобилей. Кадры опубликовала подмосковная полиция в своем Telegram-канале. На видео показано, что разбросанные в результате ДТП автомобили полностью перекрыли трассу. Обломки машин лежат по всей дороге. Место аварии огородили, там работают экстренные службы. Авария произошла 7 октября в районе Серпухова, на мосту через Оку. На кадрах с места инцидента заметно, как самосвал на высокой скорости снес несколько машин, которые ехали в его ряду. Некоторые средства передвижения вынесло на другие полосы. Всего водитель большегруза протаранил семь автомобилей. Во время ДТП пострадали четыре человека, троих приехавшим на место медикам спасти не удалось. О том, по какой причине произошла авария, неизвестно. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.