Причиной ДТП с участием нескольких автомобилей на трассе в подмосковном Серпухове мог стать отказ тормозов у китайского большегруза. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сегодня, по данным подмосковной полиции, на 103 км трассы М-2 «Крым» в Серпухове грузовик, потеряв управление, столкнулся с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека погибло, трое пострадали. На кадрах с места происшествия видно, что грузовик буквально смял легковушки.

За рулем грузовика был 45-летний водитель из Краснодарского края, он вез гравий. По предварительной версии, причиной ДТП стало то, что у большегруза отказали тормоза.

При этом грузовик китайского автопроизводителя был новым, он был куплен в 2022 году. В результате столкновения водитель погиб, отмечает Mash.

По уточненным данным канала, всего в результате ДТП было задето 12 автомобилей. У двух пострадавших в результате аварии закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы, у еще одной - перелом ребра.