360.ru: в Москве мужчина весом 130 кг застрял в "Газели" и не смог выйти

В Москве мужчина-тяжеловес застрял в "Газели" и не смог сам выйти из нее. На помощь пассажиру весом 130 кг приехали спасатели и "скорая помощь", передает 360.ru со ссылкой на источник. Происшествие случилось около дома N7 по набережной Новикова-Прибоя, о нем сообщили очевидцы на номер 112, после чего на помощь 68-летнему москвичу выехали спасатели. На месте они обнаружили, что мужчина оказался зажат между сидениями и не мог пошевелиться. К моменту прибытия спасательной службы пострадавшему стало плохо, сразу после освобождения ему помогли врачи скорой помощи. До этого в Уфе врачам скорой помощи пришлось вызывать спасателей на вызов к мужчине, который весит 200 килограмм. Прибывшие на место специалисты помогли медикам погрузить его в машину и разместить там. Еще один подобный случай до этого произошел также в столице – мужчина весом 300 кг не смог выйти в двери квартиры, для госпитализации пришлось резать решетки на окнах и эвакуировать его.