В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП из-за осла на дороге

Отечественный легковой автомобиль перевернулся на дороге из Прохладного в Эльхотово на территории Кабардино-Балкарии из-за вышедшего на дорогу осла. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, в результате ДТП погибли три человека в машине.

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Авария случилась около трех часов ночи 7 октября.

"22-летний житель Терского района, управляя автомобилем Lada Priora допустил наезд на животное, съехал с дороги с последующим наездом на бетонное ограждение", - отметили в пресс-службе ведомства.

Погиб водитель легковушки и двое пассажиров 30 и 24 лет. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Полицейские также обратились к владельцам сельхозживотных с просьбой исключить бесконтрольный выпас.