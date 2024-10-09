Водителя грузовика арестовали после массового ДТП в Серпухове

Водитель грузовика арестован после массового ДТП в Серпухове. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

© Газета.ру

«По ходатайству следователя Следственного управления УМВД России «Серпуховское», мужчине, управлявшему грузовым автомобилем и совершившему массовое ДТП, судом избрана мера пресечения – заключение под стражу сроком по 6 декабря текущего года», – сказала Петрова.

Авария произошла 7 октября на трассе М-2 в районе Серпухова, на мосту через Оку. Самосвал на высокой скорости снес несколько машин, которые ехали в его ряду. Некоторые средства передвижения вынесло на другие полосы.

По данным СМИ, всего водитель большегруза протаранил 12 автомобилей. Во время ДТП пострадали четыре человека, троих приехавшим на место медикам спасти не удалось.

Компания-дистрибьютор Gross ответила на критику китайских грузовиков, продажей которых она занимается, после массового ДТП с Howo T5G в Подмосковье.

В компании заявили, что прежде не получали жалоб на тормозную систему в грузовиках из КНР. При этом в соцсетях пользователи пишут, что даже при смене колодок «машина тормозит очень плохо, педаль мягкая и нет упора».