Возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП с погибшими в Подмосковье

По факту массовой аварии, которая произошла возле подмосковного Серпухова, и гибели трех человек возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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— Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Массовая авария произошла днем 7 октября на 103-м километре трассы «Крым» возле подмосковного Серпухова. Грузовик врезался в три грузовых автомобиля и шесть легковушек. В результате крупной аварии погибли три человека, еще трое пострадали, двух из которых госпитализировали. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что у грузовика отказали тормоза.