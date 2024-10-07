В Курганской области три человека погибли в ДТП с большегрузом

Двое взрослых и 11-летний ребенок погибли в результате ДТП с большегрузом на 54-м км федеральной автодороги Курган-Тюмень. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД России по Курганской области.

"На 54-м км федеральной автодороги Курган-Тюмень в границах Белозерского округа произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате данного ДТП водитель легкового автомобиля, мужчина 1982 года рождения, а также его пассажиры: женщина 1981 года рождения, а также несовершеннолетняя девочка 2013 года рождения от полученных травм скончались", - рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области Юрий Филипчук.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и допустил столкновение с большегрузом. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.