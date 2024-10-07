В Северной Ирландии перевернулся школьный автобус, почти 40 человек получили легкие травмы, четверо получили серьезные ранения. Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел в графстве Даун. По данным телеканала, сначала автобус врезался в столб, после чего заглох и съехал вниз по холму. В результате транспортное средство перевернулось и осталось лежать на земле на боку.

«В автобусе находились 43 школьника и водитель, четверым из них потребуется госпитализация, у остальных легкие травмы», — говорится в тексте.

Другие обстоятельства произошедшего пока неизвестны.