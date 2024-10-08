На МКАД столкнулись три автомобиля

Один человек погиб в ДТП с участием трех машин на 20-м километре МКАД. Об этом ТАСС сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на 20-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение трех транспортных средств. В результате дорожной аварии водитель одного из автомобилей от полученных травм скончался на месте", - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что движение в районе 20-го км МКАД затруднено из-за столкновения трех автомобилей.

"<...> На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - значится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 1,7 км. Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда.