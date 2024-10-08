Telegram-канал SHOT сообщает, что в ночь на 8 октября рэпер Валико Алексанян (A.V.G) попал в аварию в Москве. По данным SHOT, никто из участников ДТП не получил серьезных травм.

Авария произошла на пересечении проезда Шелихова и бульвара Сенкевича в районе Лефортово. Как утверждает SHOT, там столкнулись кроссовер и Mercedes AMG GT, в котором находился Алексанян. По данным Telegram-канала, брат рэпера купил этот Mercedes в июле 2024 года.

Кто управлял Mercedes в момент аварии, не уточняется. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.

В правительстве Москвы сообщали, что с 30 сентября по 6 октября шесть человек погибли и 238 пострадали в результате ДТП в столице. Самыми распространенными видами аварий на прошлой неделе стали столкновения машин и наезды на пешеходов - 94 и 62 случая соответственно.