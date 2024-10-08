В Подмосковье произошло ДТП с двумя фурами, что привело к образованию почти 20-километровой пробки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Две фуры сегодня столкнулись на Московском малом кольце под Бронницами. Движение в районе ДТП частично перекрыто. Судя по картам, пробка на этом участке — 17 километров в две стороны», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что у одной из фур в результате столкновения оказался разрушена передняя часть. Транспорт съехал в кювет.