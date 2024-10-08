Протаранивший ограждение на набережной автомобиль подняли из реки

Автомобиль Toyota, снесший ограждение на набережной на юге Москвы, подняли из воды при помощи спецтехники. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Черный внедорожник достали из воды при помощи грузоподъемного крана», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль упал в реку на набережной Марка Шагала возле БЦ «Ривер Плаза». Пассажиры успели покинуть машину и ушли в неизвестном направлении.

До этого в Стерлитамаке (Башкирия) автомобиль пришел в движение без водителя из-за заклинившей задней передачи.

У машины заклинила задняя передача после столкновения с другим автомобилем, и она уехала без водителя. На видео видно, что автомобиль движется на большой скорости по разделительной полосе задним ходом, врезаясь в деревья. От неуправляемой машины убегают люди. Затем автомобиль врезался в несколько автомобилей, припаркованных у магазина.