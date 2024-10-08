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В Казани Toyota столкнулась с автомобилем ДПС, сопровождавшим Рустама Минниханова

Полицейский автомобиль столкнулся с машиной Хозуправления при Кабмине Республики Татарстан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Toyota столкнулась с машиной сопровождения Минниханова
© РИА Новости
«Toyota Land Cruiser Хозуправления при Кабмине РТ столкнулся с машиной ДПС напротив «Тюбетейки». Предварительно, машина инспекторов сопровождала Рустама Минниханова. Land Cruiser пересек двойную сплошную. За рулем был водитель Айрат Зарипов. Ехал один, не пострадал», — говорится в сообщении.
© Газета.ру

Отмечается, что с внедорожника тут же скрутили номера, к месту аварии подъехала еще одна правительственная Toyota.

ДТП
Toyota Land Cruiser
Volvo
Toyota
Айрат Зарипов
Рустам Минниханов
ГИБДД