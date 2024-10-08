Три человека пострадали после лобового столкновения скорой и такси на западе Москвы

Авария с участием автомобиля скорой помощи и такси. Об этом сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах во вторник, 8 октября.

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— Пострадали три человека: два в скорой, один — в такси, — уточнил он.

Источник добавил, что ДТП произошло на пересечении улицы Авиаторов и Волынской на западе столицы.

Днем 8 октября две фуры столкнулись в подмосковных Бронницах, в результате чего образовалась 20-километровая пробка. ДТП произошло на Московском малом кольце под Бронницами. В результате аварии движение оказалось частично перекрыто.

Густой туман вечером во вторник, 8 октября, опустился на улицы Москвы. На появившихся кадрах дымка окутала многоэтажки, застилая взор белой пеленой.