В Турции перевернулся автобус с 11 туристами из России

На юго-западе Турции, в городе Фетхие перевернулся автобус, в котором находились 11 российских туристов. ДТП произошло в ночь на 9 октября.

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Как сообщает РЕН ТВ, автобус вез россиян из отеля в аэропорт Даламана. По данным телеканала, водитель не справился с управлением.

Как рассказала одна из пассажирок автобуса Елена Буланенкова, из 11 человек пятеро, сидевшие спереди, пострадали меньше всего. Но ее муж был отправлен в реанимацию вместе с несколькими другими туристами.

За несколько дней до сегодняшнего ДТП более 10 человек пострадали в другой автоаварии в Анталье. Сообщалось, что водитель микроавтобуса, следовавшего из Антальи в Аланию, также не справился с управлением, и транспортное средство врезалось в другое, стоявшее на обочине.