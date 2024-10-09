Экскурсионный автобус попал в массовое ДТП в Сочи

В Сочи произошла авария с участием шести автомобилей. О количестве пострадавших не сообщается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД.

Инцидент произошел в среду, 9 октября, на трассе Адлер — Красная Поляна.

«Водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд, где столкнулся с попутным автомобилем. От удара фургон перевернулся и, продолжив движение, врезался в припаркованные [иномарку] Geely и экскурсионный автобус без пассажиров», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что затем в эти автомобили врезались еще иномарки. При столкновении машины задели одного пешехода.

Количество пострадавших уточняется, ведется расследование обстоятельств ЧП.

Ранее сообщалось, что днем 9 октября 18-летний житель Апшеронского района Краснодарского края решил прокатиться с друзьями на автомобиле Daewoo Nexia. Он не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в опору ЛЭП. Погибли два человека.