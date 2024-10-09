В Сочи водитель Mercedes сбил мопед и скрылся с места ДТП
Этот инцидент произошел в среду вечером на улице Ленина черноморского города-курорта.
По информации пресс-службы полиции края, водитель микроавтобуса Mercedes столкнулся здесь с мопедом и сразу скрылся с места происшествия.
"Водителя двухколесного транспорта с серьезными травмами доставили в больницу, - сообщили в ведомстве. - У него травматическая ампутация руки".
Вскоре правоохранители задержали мужчину, управлявшего микроавтобусом. По факту ДТП следователи уже начали проверку.