В Сочи водитель Mercedes сбил мопед и скрылся с места ДТП

Этот инцидент произошел в среду вечером на улице Ленина черноморского города-курорта.

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По информации пресс-службы полиции края, водитель микроавтобуса Mercedes столкнулся здесь с мопедом и сразу скрылся с места происшествия.

"Водителя двухколесного транспорта с серьезными травмами доставили в больницу, - сообщили в ведомстве. - У него травматическая ампутация руки".

Вскоре правоохранители задержали мужчину, управлявшего микроавтобусом. По факту ДТП следователи уже начали проверку.