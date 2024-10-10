В тоннеле в Москве столкнулись три автомобиля

В Северо-Западном тоннеле Москвы столкнулись три автомобиля, сообщил столичный дептранс.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области затруднено, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

Судя по сервису «Яндекс.Карты», перед местом ДТП пробка составляет около 1300 метров.

Как писала «Парламентская газета», 2 октября в Москве на Сиреневом бульваре перевернулся легковой автомобиль SsangYong, которым управлял 14-летний подросток. В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка-пассажир.