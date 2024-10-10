На Кубани "Камаз" сбил детей на пешеходном переходе

Двое детей попали под колеса "Камаза" на пешеходном переходе в станице Ленинградской Краснодарского края, один из них погиб, сообщается в Telegram-канале краевого ГУ МВД.

"Сегодня в станице Ленинградской на улице Тихой водитель груженого "Камаза" с прицепом допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу. Погиб шестилетний мальчик", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также пострадала девочка 15 лет. Она доставлена в больницу с многочисленными травмами.