Два пассажирских автобуса столкнулись в Татарстане

В Мензелинском районе Татарстана на трассе М-7 "Волга" столкнулись два автобуса. В результате ДТП два человека погибли, девять пострадали. Об этом сообщает в Telegram-канале МВД по РТ.

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Авария произошла на 1105-м километре дороги. По предварительным данным, водитель автобуса КамАЗ, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с автобусом Yutong. В результате два пассажира автобуса КамАЗ скончались на месте, водитель и еще восемь пассажиров пострадали.

Сейчас автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии. На место ДТП выехал с проверкой исполняющий обязанности прокурора Мензелинского района Тимур Габдуллин.